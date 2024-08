L’Oste della Bon’Ora – Grottaferrata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024)Viale Vittorio Veneto, 133 – 00046Telefono: 06/9413778 Sito Internet: www.lostebonora.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 13/22€, primi 14/16€, secondi 15/20€, dolci 8/10€ Chiusura: Mercoledì OFFERTA, al secolo Massimo Pulicati, ormai raramente si vede in questo locale ai Castelli, essendo impegnato con la moglie Maria Luisa nelria al centro di Roma. Ciononostante, rimane questo il nostro indirizzo preferito, quello che consiglieremmo ad occhi chiusi per via dell’esperienza complessiva che vi si vive. Non solo un’ottima cucina che negli anni ha saputo rinnovarsi strizzando l’occhio a preparazioni gourmet – anche se quest’anno alcune imprecisioni ci hanno indotto prudenza nel voto -, ma anche un’arte dell’accoglienza che mette a proprio agio il cliente.