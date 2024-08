L’estate digitale e i consigli giusti per evitare rischi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Razzante* Prenotare vacanze, pianificare itinerari di viaggio, opzionare servizi di soggiorno. Questo e tanto altro si fa con le tecnologie, che consentono di comparare, valutare, scegliere le migliori opportunità per le ferie estive. Ma usare la Rete per queste finalità, oltre che essere estremamente comodo e vantaggioso, può rivelarsi ancheoso. I pericoli per la sicurezza informatica sono infatti dietro l’angolo, se si trascurano alcune precauzioni essenziali. Per queste ragioni la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) ha deciso di intervenire redigendo una guida che offrepreziosi perspiacevoli sorprese, come le truffe online e la sottrazione delle password.