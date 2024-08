La trattativa viaggia spedita | mercato Napoli incontro con l’agente e chiusura vicina!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ieri l’con, i lavorono in maniera: ilè pronto a chiudere un colpo importante per l’attacco. Ildel, dopo giorni di apparente stasi, potrebbe finalmente riaccendersi in maniera importante. Giovanni Manna sa bene che per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte servono altri colpi, soprattutto in attacco dove l’addio di Victor Osimhen sembrava più imminente del previsto. Il nigeriano non ha ancora trovato una nuova sistemazione, probabilmente servirà un po’ tempo. Dal canto suo, però, il direttore sportivo deve andare a puntellare quei reparti dove c’è necessità di agire.