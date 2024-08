Highlights Italia-Turchia 3-0 | semifinale volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ididel torneo didelledi. Le azzurre di Julio Velasco hanno lottato su ogni pallone, recuperando sempre dalle situazioni di svantaggio. Danesi e compagne si sono imposte per 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) conquistando così la finale per l’oro, la prima della storia per l’Ital. Le turche allenate dall’no Daniele Santarelli sono riuscite a mettere in difficoltà le azzurre, ma non abbastanza per sferrare la zampata vincente nei momenti decisivi contro un’capace di soffrire. L’dunque si assicura la prima storica medaglia olimpica, ma c’è una finale per l’oro tutta da giocare e da vivere contro gli Stati Uniti. La, invece, giocherà la finale per il bronzo contro il Brasile.