Highlights finale salto in lungo | Larissa Iapichino chiude quarta Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilcon glidelladelinfemminile alledial quarto posto e si deve accontentare della medaglia di legno, che ripete il risultato delle qualificazioni con 6.87, che non è abbastanza per un posto sul podio. Medaglia d’oro alla statunitense Tara Davis-Woodhall davanti alla tedesca Malaika Mihambo e all’altra connazionale Jasmine Moore. Di seguito ilcon i salti migliori. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNOin) SportFace.