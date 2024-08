Fiamme dopo lo scontro frontale Conducenti salvi per miracolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)lo, il botto e lei due, trasportati in ospedale per le contusioni subìte nell’impatto tra le due auto. Lo spaventoso incidente ha avuto come teatro la Sp 184, strada della Bazzanella: pocole 16 di martedì una Fiat Punto e una Renault Scenic si sono scontrate violentemente. Lo schianto è avvenuto lungo il rettilineo nei pressi della cascina che dà il nome alla strada, per cause ancora in fase di accertamento. Fra le ipotesi un errore di manovra, pare che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta. La strada in quel punto è molto stretta e va percorsa a velocità moderata. A quanto riferito dalla polizia locale,l’impatto la Uno ha preso fuoco ed è esplosa perché aveva un impianto Gpl. Lehanno poi raggiunto anche l’altra auto coinvolta nell’incidente.