Diletta Leotta il matrimonio è già in crisi nera | Karius cerca un’altra

(Di giovedì 8 agosto 2024) A poco più di un mese dalle nozze il rapporto trae Lorisè già in? Sembrerebbe di sì secondo qualcuno L’estate può ormai essere considerata una stagione magica per, non solo perché è il periodo in cui è nata (la conduttrice festeggia il suo compleanno il 16 agosto), ma anche perchè da due anni consecutivi si sono verificati i due momenti più importanti della sua vita. Dodici mesi fa, infatti, è diventata mamma di Aria, nata proprio il suo stesso giorno, mentre poco tempo fa, il 22 giugno, ha coronato il suo sogno d’amore con Loris, il papà della sua bambina. Ildie Lorisè già in? – Foto: Instagram @@loris– Cityrumors.itI due hanno letteralmente bruciato le tappe, dimostrando quanto il tempo non sia un fattore determinante per capire di avere trovato il grande amore.