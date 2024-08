Diari le storie dei quaranta anni Ecco gli otto finalisti del Premio tra guerre e incubi familiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Aprì una pizzeria ad Arezzo per combattere il patriarcato. Una reazione alla sopraffazione. È la memoria di Maria Rossi. La sua storia è tra lefinaliste delPieve che taglia il traguardo dei quarant’. E si lega ad Arezzo. Il grande evento culturale che ogni hanno seleziona testimonianze autobiografiche del pessato raccolte, giorno dopo giorno, tra i fogli di uno. Si chiama "Terra bruciata" la storia di Maria Rossi che con l’inchiostro volle raccontare l’indifferenza attorno al suo dolore. Maria sposò il suo compagno quando aveva 19. Da allora lui la picchiò ogni giorno. La giovane donna provò a cercare aiuto ma invano. Si recò dai carabinieri ma non trovò aiuto. Reagì, nonostante tutto. Si arruolò tra le fila del Partito comunista a Roma e per alcunilavorò in fabbrica. Poi prese il treno in direzione Arezzo.