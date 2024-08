Copernicus | luglio 2024 il secondo mese più caldo di sempre E il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)è ilpiùmaisolo aldel 2023. A rilevarlo il Servizio per il Cambiamento climatico di(C3S), che spiega che ilscorso è stato sia ilpiùsia ilpiùa livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 16,91 gradi, 0,68 gradi in più rispetto alla media 1991-2020 per lo stessoe solo 0,04 °C in meno rispetto al precedente massimoneldelscorso. Implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’Ue,spiega che la maggior parte dei risultati riportati si basano sul set di dati di rianalisi Era5, utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.