Caos cantieri nelle scuole Ditta fallita | stop ai lavori alla succursale dell’Alberti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nuova tegola suiin corsosuperiori riminesi. Al palo la nuova sededell’istituto ’Alberti’. Isono fermi da mesi. A causare i ritardi le difficoltà economiche in cui è incappata la Ime di Modena, l’impresa che si era aggiudicata l’appalto. E ora la Provincia dovrà cercarsi un’altra, perché la Ime è finita in liquidazione. A nulla è valso il tentativo della società di cedere in affitto un ramo d’azienda a unadi Napoli, per salvare il salvabile: è stato lo stesso curatore dell’Ime a chiedere e ottenere l’annullamento del contratto d’affitto. E la Provincia, a sua volta, ha deciso (con una delibera di due giorni fa) di revocare il contratto di appalto con la Ime.