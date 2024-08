Brad Pitt e George Clooney non sbagliano un colpo Wolfs - Lupi solitari avrà un sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024)torneranno nei panni del killer a contratto costretti a lavorare insieme neldel film di Jon Watts. Apple non ha atteso neppure la premiere veneziana Fuori Concorso per mettere in cantiere ildi. Confermato, naturalmente, il ritorno delle starnei panni di due killer a contratto abituati a lavorare da soli, ma costretti a collaborare per una missione molto pericolosa. Cambiati i piani di uscita del film, cheuna distribuzione nella sale americane - mentre in Italia arriverà nei cinema il 19 settembre con Eagle Pictures - per poi approdare sullo streamer Apple TV+ il 27 settembre. Apple ha confermato il piano di rilascio del film