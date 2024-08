Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 8 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Terzultima giornata dellaalle. Una frase che potrebbe non applicarsi solo al, ma anche a quel che capiterà nel futuro, vista l’attuale assenza della disciplina dal programma di Los Angeles 2028. Intanto, però,ci sono altri sei combattimenti sul ring. In particolare, sono due le finali che andranno in scena. Nella prima ancora un po’ di Francia, con Bilal Bennama che sarà il grande beniamino di questa serata al Roland Garros, dalle parti cioè del Court Philippe Chatrier, riconvertito per l’occasione. Combatterà nei 51 kg, ma ci sarà anche la finale dei 54 kg femminili. I tornei olimpici disi svolgono in un arco di tempo che si protrae fino a sabato 10. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.