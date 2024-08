Anziano di 73 anni muore dopo un malore in bici | è il secondo in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Almenno San Salvatore. Undi 73di Albano Sant’Alessandro è mortoessere caduto ina causa di unnella mattina di oggi, giovedì 8 agosto, ad Almenno San Salvatore. L’allarme poco prima delle 9 in via Giuseppe Garibaldi. La vittima avrebbe fatto tutto da sola: i testimoni hanno raccontato che l’stava pedalando quando è caduto al suolo pare a causa di unimprovviso. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il pensionato era parte di un gruppo di ciclisti partito questa mattina da Pedrengo con destinazione Valle Imagna: il 73enne era molto appassionato e più volte a settimana partiva per dei giri incletta in tutta la Bergamasca e nelle province limitrofe.