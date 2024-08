Accoglienza e integrazione Ospiti dell’ex stazione otto madri con i figlioletti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le prime mamme con i loro bambini, neonati e bambini piccoli, sono già state accolte nella struttura che mette a disposizione adeguate sistemazioni per dare ospitalità a donne in difficoltà. Grazie a un accordo tra Comune di Corsico e Fondazione Fratelli San Francesco, è nato un progetto dicon l’obiettivo di dare supporto e sostegno alle mamme con bambini, offrendo non solo ospitalità ma anche percorsi specifici die inclusione. I locali della exferroviaria in via Gramsci, nata alla fine dell’cento e chiusa quindici anni fa, sono stati completamente ristrutturati dalla Fondazione, che ha creato stanze, aree comuni, una mensa, un’infermeria e una stanza destinata a ufficio per gli operatori che si prendono cura degli