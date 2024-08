Villa Clementina il giardino apre ai turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Grazie a una convenzione con il Comune di Formigine, ilall’italiana dia Magreta verrà aperto al pubblico. Le prime aperture, con accesso allada via Fossa, sono previste il 25 agosto, l’8 e il 19 settembre, dalle 10 alle 17. In origine laera conosciuta come il Casino dei Spezzani; fu infatti il capitano Giuseppe Spezzani (1705 – 1774), ingegnere ducale e ricco possidente terriero, a farla costruire all’inizio del Settecento. Lafu poi residenza di due sindaci di Formigine, Giuseppe Spezzani (che ricoprì la carica dal 1871 al 1875) e Attilio Cionini (sindaco dal 1905 al 1914), e proprio in quegli anni fu dipinta la volta del salone al piano nobile da Evaristo Cappelli, in onore delle nozze diSpezzani e Francesco Carbonieri.