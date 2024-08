Tutto pronto per l’inaugurazione del busto di Liszt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ’Percorsi da Scoprire’ è il nuovo progetto regionale dell’AcademyMusic Art che valorizzerà i personaggi che hanno reso celebre la città di Grottammare. Si inizia con il musicista ungherese Ferencche soggiornò per sei settimane nella città rivierasca nel 1868 per poi proseguire nei prossimi mesi con le mobilità dei giovani europei in Erasmus. Si aggiungeranno, quindi, altri luoghi e personaggi storici attraverso dei percorsi culturali per scoprire il territorio marchigiano ricco di storia cultura e di arte. Sabato prossimo alle 21 presso la chiesa San Giovanni Battista, paese alto di Grottammare, ci saràdeldi, commissionata dal cavalier Alceste Aubert e realizzata dal professor Balazs Szemerey, del dipartimento di conservazione della Hungarian University of Fine Arts di Budapest.