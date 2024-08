Turtle Beach annuncia i nuovi mouse da gaming Kone II Air e Kone II

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Corporation, azienda di spicco nella produzione di accessori per il, hato oggi la disponibilità per il pre-ordine di dueda: il wirelessII Air e il cavoII Entrambi isono disponibili nelle colorazioni Ash Black o Artic White, con un prezzo rispettivamente di 129,99 euro e 69,99 euro. Innovazione e design ergonomico:II Air wireless eII con cavo III Air eII beneficiano di oltre un decennio di ingegneria ergonomica, adattandosi perfettamente a mani di medie e grandi dimensioni, indipendentemente dallo stile di impugnatura – artiglio, palmo o punta delle dita. Entrambe le versioni, wireless e cablata, includono un nastro di presa aggiuntivo per un maggiore controllo e piedini in PTFE termotrattato per una scorrevolezza ottimale su qualsiasi superficie.