Splash - Una sirena a Manhattan | come il film con Daryl Hannah e Tom Hanks ha creato un nuovo nome da donna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quando è arrivato al cinema nel 1984,- Unaè diventato in breve tempo un vero e proprio feno di massa, tanto da aver cambiato la vita (e il) a tante bambine americane nate negli ultimi 40 anni. Quello della protagonista di- Una(stasera su Rai 1 in prima serata) non era neppure unquando è stato scelto nel 1983. Madison, infatti, era il cogdi un presidente degli Stati Uniti, ildi una città nel Winsconsin e quello di una strada iconica di New York. Ed è proprio da un cartello di Madison Avenue che la protagonista femminile del cult diretto da Ron Howard ha deciso di prendere quello che diventerà il suodurante la permanenza al fianco di Allen. Madison, undalla popolarità improvvisa nato per gioco