Parigi 2024 Tamberi | Oggi non è andato niente ma sabato sarà un’altra storia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Prima di tutto devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni. Non mi aspettavo così tanto affetto da così tanta gente. Grazie a tutti gli italiani, significa tantissimo per me”. Inizia così Gianmarconell’immediato post-qualificazione dopo aver centrato l’accesso alla finale del salto in alto. “Lavoro da anni per questo momento e arrivarci dopo tutto quello che ho dovuto passare nell’ultimo mese non è stato facile – spiega -.bisognava arrivare in finale, sapevo che sarebbe stato complicato, a maggior ragione perché tre giorni fa ero in ospedale”. DATA E ORARIO DELLA FINALE IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO ATLETICA IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Una giornata in cui le sensazioni non sono state positive: “non è, non ho mai staccato anche a 2,20 e 2,24.