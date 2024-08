Neres ha il sì di Conte Il Napoli vuole andare fino in fondo Pedullà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dal proprio portale il giornalista esperto di calciomercato Alfredoriferisce alcuni aggiornamenti circa la pista di mercato delche porta a David: “Ilinper David, confermando le proiezioni di qualche giorno fa. Un profilo che incontra il totale gradimento di, il classico calciatore libero di inventare e di sprigionare fantasia negli ultimi 30-40 metri. Il Benfica ha aperto alla cessione, valutaalmeno 25 milioni. Non è la priorità del, che avrebbe già dovuto consegnare Lukaku a, ma un obiettivo concreto. E sono previsti dialoghi con il suo agente in modo da attuare la strategia giusta per entrare sempre più nel vivo della trattativa”.ilma il Benfica chiede 25 milioni La notizia è stata lanciata da Gianluca Di Marzio: Ilcontinua a lavorare per David