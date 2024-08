Nel mirino dei banditi Blitz notturno dei ladri nella sede della Libertas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una nottata all’insegna dei furti che ha colpito anche laCastel San Pietro ASD. Anche la società calcistica che ha in gestione lo stadio di via Viara è finita neldi balordi che hanno scelto la notte tra sabato e domenica per colpire in città. Un furto, quello all’interno dello stadio, di ben altro tenore rispetto a quello perpetrato ai danni del locale Papilla, derubato di migliaia di euro, che fa pensare che gli autori deifossero persone diverse e non, come capitato in altre occasioni negli anni scorsi, parte di una stessa banda che ha deciso di scatenarsi in una sola notte. "Cercavano soldi come nelle altre occasioni, ma non hanno trovato nulla, neppure quella manciata di monete che altre volte avevamo nel nostro magazzino", commenta Stefano Cavinasocietà bianco-oro.