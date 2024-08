L’Amica Geniale 4 il trailer dell’ultima stagione | trama quando andrà in onda

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non soltanto alle Olimpiadi 2024 di Parigi gli Americani riescono ad arrivare prima dell’Italia. Vale anche per il mondo della tv.4, il capitolo conclusivo della tetralogia basata sui romanzi di Elena Ferrante, sarà trasmessa oltreoceano il 9 settembre. Per vederla insu Rai dovremmo attendere invece l’11 novembre. Ad ogni modo, le prime immagini pubblicate sui profili social ufficiali di HBO lasciano già intuire alcuni dettagli interessanti.