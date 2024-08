La prima volta da sindaca Funaro | Emozione forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’11 agosto per laSarasarà una giornata speciale. Appena eletta (ma pure durante la campagna elettorale) più volte lacittadina ha fatto riferimento alla data dell’11 agosto, molto più che simbolica. Oggi, a pochi giorni dall’evento, parla di "". "L’11 agosto – dice – è una ricorrenza che parla di memoria, di sacrifici, di libertà. Sono emozionata perché quest’anno, nell’ottantesimo anniversario, sarà la miadae perché per la nostra città è ladi unadonna a suonare i rintocchi. Firenze è stata, è e continuerà ad essere una città per la libertà, per i diritti umani, e per la memoria. Quello che siamo oggi è il frutto del sacrificio di tante donne e tanti uomini, un sacrificio che non dobbiamo scordare mai". Il programma, come sempre, è ricco. La giornata si aprirà alle ore 7 con i rintocchi della Martinella.