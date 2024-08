La particolare offerta fatta ad Anthony Ammirati | Se accetti ti diamo 250 mila dollari

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il salto con l’asta visto alle Olimpiadi di Parigi dell’atleta franceseha fatto innamorare moltissime persone e il perché è facile da capire. In seguito a quel salto l’atleta ha perso la possibilità di gareggiare per l’oro, ma ha ugualmente lasciato Parigi con unain tasca dal valore di 250. A fargliela è stata Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, un noto sito di intrattenimento per adulti. L’uomo avrebbe offerto all’atleta quella cifra in cambio di uno spettacolo in webcam della durata di 60 minuti. TML Planet ha così riportato: “Se dipendesse da me, ti premierei per ciò che tutti gli altri hanno visto: il tuo talento sotto la cintura“. Inizia così la lettera inviata adda Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, sito di intrattenimento per adulti.