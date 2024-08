Incidente in via del Pero perde il controllo dell’auto e finisce ruote all’aria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ha 63 anni e risiede a Conselice la donna che ieri mattina intorno alle 10.30 alle porte di Lugo, mentre era al volante di una Toyota Yaris in via delcon direzione di marcia via Sant’Andrea – Lugo, giunta all’altezza del civico 17 ha perso il, invadendo la corsia di marcia opposta e piombando in un fossato, con la vettura che ha terminato la sua corsa. Sul posto, oltre a un ambulanza e all’elicottero di Ravenna Soccorso, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha estratto l’automobilista dall’abitacolo. Per consentire le operazioni di soccorso un tratto di via delè stato temporaneamente chiuso al traffico dalla polizia locale della Bassa Romagna. Dopo aver ricevuto le prime cure la donna, rimasta cosciente, è stata caricata sul velivolo, decollato per il ‘Trauma Center’ del nosocomio cesenate.