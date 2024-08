Incidente choc scooter schiacciato tra pullman e auto | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Stamattina, poco prima delle 10, è avvenuto un terribile: unoè rimastotra une un. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. (Continua) Leggi anche: Tragedia in Italia, Francesco muore a 31 annidal crollo di un tetto Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: addio al giocatore 36enne, morto in unstradalerestatraUn terribileha visto coinvolto stamattina un ciclomotore, che è rimasto incastrato tra un mezzo pubblico dell’Atac e una Smart. Miracolosamente il conducente delloè rimasto illeso, ma per uscire dalla trappola è dovuto salire con i piedi sulla sella e fuggire in qualche modo da quella gabbia. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.