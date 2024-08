In Norvegia umanizzare la detenzione è una priorità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le porte del carcere di Oslo si spalancano per fare entrare il nostro ipotetico detenuto, giunto al terzo episodio dell’inchiesta dedicata al sistema correzionale norvegese. Il carcere cittadino è anche quello forse più iconico, con l’ingresso nel braccio «A» (ora chiuso) che si affaccia sul quartiere multietnico di Tøyen, non lontano dal centro. Poco lontano vi è la moschea cittadina, e il lungo viale che taglia in due la città vecchia è costellato da ristoranti e negozi esotici. Con i suoi duecentoquarantatre detenuti, è il secondo carcere più popolato del paese.