Dumfries c’è il rinnovo L’Inter ha chiuso la telenovela – Sky

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Denzelresta a Milano.ha definito con l’olandese la cifra e la durata del contratto. Come spiegato da Sky Sport, la voglia di continuare insieme è confermata.e Denzelhannol’accordo per ildi contratto. L’esterno olandese, dopo un periodo passato ai margini e vicino alla cessione, ha deciso di accettare la prima offerta nerazzurra. I nerazzurri econtinueranno insieme per i prossimi quattro anni. Nella giornata di lunedì c’era stato l’ennesimo contatto tra Piero Ausilio e l’entourage del giocatore. Il summit si erain maniera più che positiva, con l’obiettivo di rivedersi e chiudere tutti i dettagli. Come spiegato oggi da Sky Sport, la voglia di continuare insieme è da ambo i lati.