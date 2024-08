Dl carceri Schlein | maggioranza accecata da foga punitiva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (askanews) – “Questo governo ha introdotto oltre venti nuovi reati, ha deciso l’inasprimento di pene, che hanno portato in due anni ad un aumento degli ingressi in carcere, accecati dalla vostrae da questo uso, per non dire abuso, del diritto penale per fini sensazionalistici e propagandistici”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schelin, intervenendo in aula alla Camera sul dl. “In questa visione, per cui tutti i problemi sociali vanno affrontati con nuovi reati e vanno puniti sbattendo le persone dietro le sbarre buttando la chiave, voi dimenticate che quando si riempiono lenon è una vittoria per nessuno, è un fallimento di tutta la società”, ha sottolineato. “Ai colleghi delladico, andateci anche voi a visitare le, vi accorgerete che non c’è dentro un’umanità altra, è la stessa, è la nostra.