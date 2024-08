Decreto Omnibus arriva l’ok per le misure | contributi per Scampia e sostegno al turismo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge, un pacchetto dieconomiche e sociali progettato per rispondere a varie emergenze e sostenere settori chiave dell’economia italiana. Le disposizioni includonoper le famiglie sfollate di, il raddoppio della flat tax per i miliardari, fondi per il, proroghe fiscali, riforme delle dogane e delle imposte indirette, oltre che e interventi di manutenzione Iva. Facciamo un riassunto di tutte lepresenti del. Aiuti per le famiglie diIlrisponde a diverse emergenze e prevede per questo uneconomico per le 220 famiglie colpite dal crollo delle Vele di. È stato stabilito un contributo mensile che varia tra 400 e 900 euro, con un importo aggiuntivo per nuclei con anziani o disabili. Il bonus è attivo fino a dicembre 2025.