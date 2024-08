Deadpool & Wolverine | come mai non abbiamo visto gli X-Men morire?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mai nongli X-Men? Era abbastanza ovvio dai trailer diche gli X-Men erano morti nella realtà di quel Logan e, con le voci che circolavano sulla comparsa del team, molti di noi speravano di vedere qualche scena di morte in stile Vecchio Logan. Alla fine, non l’ottenuta e gli X-Men non si sono visti da nessuna parte (probabilmente il loro ritorno è stato riservato per Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars). Parlando con Collider, il regista diShawn Levy ha confermato che mostrare la fine del team piuttosto che raccontarcela era una possibilità. “Sì, neparlato”, ha detto. “finito per farlo con un paesaggio sonoro e con un sound design. Neparlato”.