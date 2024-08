Darmian | Dispiace per gli infortunati Errori da non ripetere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Altre dichiarazioni dinel post partita di Inter-Al Ittihad, l’amichevole di stasera a Monza. Il numero 36, in campo per poco più di un’ora, ha dato una valutazione anche a Inter TV. NON GIRAVA – L’Inter perde 0-2 l’amichevole contro l’Al-Ittihad, con poche indicazioni confortanti. Matteofa capire che i carichi di lavoro abbiano inciso: «La volontà è sempre quella di vincere, purtroppo oggi è arrivata una sconfitta però abbiamo messo minuti importanti nelle gambe che ci serviranno per questa stagione che sarà lunghissima. E tanto importante, perché vogliamo confermarci. Abbiamo fatto delle buone cose, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto stasera e l’anno scorso. Abbiamo commesso degliche sicuramente non dovremo commettere quando inizierà il campionato, però abbiamo lavorato bene e dobbiamo essere fiduciosi».