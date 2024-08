Concluso il Cdm | Daria Perrotta è la nuova Ragioniera generale dello stato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si èa Palazzo Chigi l'ultimo Consiglio dei ministri prima dell'inizio della pausa estiva. Il governo ha dato l'ok al decreto Omnibus che, tra le altre cose, contiene provvedimenti in materia di fiscalità sui residenti all'estero che rientrano in Italia, numerose proroghe fiscali, il testo unico sulla produzione di energie rinnovabili e un provvedimento sul sostegno agli sfollati del crollo avvenuto alle Vele di Scampia a fine luglio. Presenti i ministri Raffaele Fitto, Anna Maria Bernini, Giancarlo Giorgetti, Gilberto Pichetto Fratin e il dell'Economia Maurizio Leo. Il governo ha anche dato l'indicazione ufficiale per laguida della Ragioneria, che diventa così la prima donna ad assumere questa carica.