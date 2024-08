Vela Maggie Pescetto rialza la testa nel day-3 e si avvicina all’obiettivo Medal Series nel Kite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Prosegue a rilento a causa del poco vento (massimo 7 nodi) il programma dell’Openingdelfemminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi, nella terza giornata della fase di qualificazione, è stata completata una sola regata di flotta nella speranza di poter recuperare domani almeno in parte qualche prova rispetto alla tabella di marcia iniziale. Buone notizie per l’Italia, conche ha reagito alle difficoltà di ieri conquistando un ottimo quarto posto parziale endosidel pass per lain cui verranno assegnate le prime medaglie a cinque cerchi di sempre per questa classe. L’azzurra si trova attualmente in ottava piazza con 36 punti netti, a +11 sull’undicesimo posto dell’austriaca Alina Kornelli (virtualmente prima delle escluse dalla).