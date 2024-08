San Donato la vigilia della festa con la notte dei fuochi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 – Alladel santo patrono ad Arezzo torna ladeidi San. Come ogni anno tornano i colori dello spettacolo pirotecnico che illuminerà ail cielocittà stasera dalle 23. Prima, spazio alla cerimonia di Offerta del Cero in programma alle 21.15 e a tante collaterali organizzate con la Fondazione Arezzo Intour. Il percorso espositivo “I ColoriGiostra” celebrerà Sancon l’apertura straordinaria gratuita oggi dalle 14 alle 21.30, mentre alle 18.30 è in programma la visita guidata gratuita “Alla scoperta delle immagini di Sannel Palazzo Comunale” (prenotazione su www.discoverarezzo.com).