Robert Babi morto a 30 anni travolto da un’auto drammatico schianto nella notte

(Di martedì 6 agosto 2024) Viareggio (Lucca), 6 agosto 2024 – Due sere fa, era a cena fuori con la madre, a Viareggio, a godersi qualche momento di spensieratezza. Poi, solo qualche ora dopo, il, ad appena 30, ha perso la vita mentre camminava lungo la via Italica,frazione di Capezzano Pianore, in direzione mare-monti. Fatale, per il ragazzo, lo scontro con. L’incidente è avvenuto in piena. Alla guida del mezzo coinvoltotragedia c’era un 20enne camaiorese. È stato lui, subito dopo l’impatto, a chiamare i soccorsi in evidente stato di choc. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Capezzano, ma quando i sanitari sono arrivati in via Italica, all’angolo con via dei Bersaglieri, non c’era già più niente da fare.