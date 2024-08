Quando corre Jacobs con la staffetta 4×100 alle Olimpiadi? Date programma orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo aver conquistato uno splendido quinto posto con 9.85 nella finale dei 100, fermandosi a soli 6 centesimi dal bis olimpico e a 4 centesimi dal podio, Marcellsta recuperando energie preziose in vista dellaai Giochi di Parigi 2024. L’Italia sogna infatti di bissare il memorabile trionfo di Tokyo e punta ad una medaglia, presentandosi alla rassegna a cinque cerchi da vice-campione del mondo in carica. Il quartetto azzurro composto da Roberto Rigali, Marcell, Lorenzo Patta e Filippo Tortu è reduce da un fantastico argento iridato a Budapest 2023 dietro ai fenomeni americani, che fa ben sperare in vista di una possibile bagarre per il podio sulla pista dello Stade de France. Il primo scoglio da superare arriverà giovedì 8 agosto con le batterie, mentre la finale è prevista nella serata di venerdì 9 agosto.