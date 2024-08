Parigi 2024 volley | vola l’Italia femminile 3-0 alla Serbia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (askanews) – La Nazionale si rende protagonista ancora di una grande prova e grazie al 3-0 (26-24, 25-20, 25-20)si regala la semifinale del torneo olimpico; per la pvolo italianasi tratta della prima semifinale della sua storia dopo le eliminazioni ai quarti di finale del 2004, 2008, 2012 e 2021. Adesso sulla strada verso la finalissima la sfida nella storica semifinale contro la Turchia allenata dalno Daniele Santarelli e già battuta per 3-0 nel girone. L’altra semifinale sarà tra Brasile e Usa. Un successo storico, dunque, considerando anche che è la prima volta che le due squadre di pvolo sono entrambe in semifinale nello stesso torneo. Velasco ha schierato la consueta formazione riproponendo la diagonale Orro-Egonu, Bosetti e Sylla le schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro con De Gennaro libero.