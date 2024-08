Parigi 2024 inquinamento Senna | annullato l’allenamento in programma martedì mattina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) È statoinnellata di6 agosto alle Olimpiadi diin vista della 10 km in acque libere. I nuotatori attendevano di potersi tuffare nellaper preparare la gara di venerdì, ma a causa della situazione riguardante l’acqua del fiume, ciò non è stato possibile. Proseguono dunque le polemiche in merito all’delladopo che un paio di partecipanti alle gare di triathlon si sono sentiti male negli ultimi giorni dopo aver nuotato nel fiume. Tra i più critici per la decisione del Comitato organizzatore proprio Gregorio Paltrinieri, che come i suoi colleghi non avrà preso bene il mancato allenamento in vista della 10 km.inSportFace.