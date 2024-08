Parigi 2024 atletica Iapichino vola nelle qualificazioni | salta 6 87 ed è in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Una super Larissasi prende la scena nella mattinata didi martedì 6 agosto alle Olimpiadi di. All’azzurra bastano due salti perre in, grazie al 6.87 che le garantisce la qualificazione diretta con ampio margine sulla misura richiesta (6.75). Nel dettaglio, si è trattata della seconda misura delle semifinali, dietro alla sola Davis-Woodhall in 6.90. Tutte ai ripescaggi, invece, le atlete italiane che hanno partecipato al primo turno dei 1500 femminili: Sintayehu Vissa chiude in 4:00.69 che le vale il primato personale e l’undicesimo tempo totale, mentre Federica del Buono (4:10.14) e Ludovica Cavalli (4:11.68) chiudono al 40esimo e 41esimo posto complessivo. Niente da fare per Alice Mangione, che trova una bella gara nei ripescaggi dei 400 metri centrando anche il nuovo primato personale 51.07, ma che non basta per avanzare in semi