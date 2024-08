Parigi 2024 | ascolti boom per Battocletti quasi 5 milioni davanti alla tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancora una giornata magica per glicon le Olimpiadi. Solo su Rai 2, ben quattroe 352mila spettatori, con il 26,9% di share di media ottenuti in prime time, tramite le competizioni di Atletica, che hanno registrato punte oltre il 30% di share e oltre i 4900mila spettatori per la storica impresa di Nadia, la quale ha centrato il quarto posto nei 5000 metri, stabilendo il nuovo record italiano. A seguire la Pcanestro ha ottenuto 2100mila spettatori e il 16% di share e, in seconda serata, la trasmissione di commento Notti Olimpiche è cresciuta ancora sfiorando il 17% di share (16,9%) e 1 milione 359mila.