Oncologia donata una poltrona per i prelievi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 – Unaper iper il Reparto didel San Donato. È quellastamani dall’associazione aretina PB73 Odv del valore di 2500 euro. Unache a breve sarà seguita da una seconda per la quale l’associazione presieduta da Maurizio Barsotti ha già raccolto i fondi necessari all’acquisto. Ad accogliere il presidente dell’associazione e Patrizia Battistini, una dei 280 soci, il dr. Carlo Milandri Direttore UOCMedica San Donato e la coordinatrice infermieristica Paola Belardi. «Lada oggi verrà impiegata in reparto e andrà a sostituire una di quelle in dotazione» come chiarisce la coordinatrice infermieristica Paola Belardi. «Siamo felicissimi di questa donazione ringraziamo l’associazione e i cittadini che hanno voluto contribuire all’acquisto di questa, per noi utilissima – dice il dr.