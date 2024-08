Olimpiadi di Parigi la capra di Banksy affonda il coltello nella piaga

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)torna a tuonare contro il mondo contemporaneo. Con un post su Instagram, il social usato dallo street artist per rivendicare i suoi blitz notturni, ha recentemente svelato una nuova opera a Londra, situata nei pressi di Kew Bridge. "The Goat" (in inglese, anche se in realtà l'animale sembra più uno stambecco), raffigura l'animale in equilibrio precario sulla sporgenza di un edificio, con alcune pietre che cadono verso il basso. La scena è osservata da una telecamera di sicurezza, che sembra essere stata orientata appositamente per riprendere l'azione??. Poiché la didascalia scelta daper accompagnare l'immagine è "day 1" potrebbe trattarsi dell'inizio di una nuova serie di opere? probabilmente a tema ambientalista visto che sempre a Londra, a marzo, era comparso un altro murales, in un angolo di un giardinetto su Hornsey Road, a Finsbury Park.