Non danno il passaporto a mia figlia perché ha il nome di un personaggio di Game of Thrones | una madre racconta la sua incredibile storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Quando qualcosa appassiona fortemente qualcuno, come una serie tv o una squadra di calcio, il desiderio di creare un leè fortissimo. C’è chi sceglie un tatuaggio o magari un gioiello a tema, ma anche chi preferisce usare ildi quelper darlo alla propria. È accaduto a Lucy, una mamma di 39 anni appassionatissima della serie televisiva di HBO, Il trono di spade, che ha ispirato ilda dare alla sua bambina, Khaleesi, come il titolo ottenuto da Daenerys Targaryen dopo il matrimonio con khai Drogo. Questa scelta, però, le ha causato non pochi problemi quando poi ha dovuto fare il. Doveva essere un viaggio a Disneyland Paris. Il primo con sua. Ma da una lettera dell’Ufficio Passaporti è arrivata l’amara sorpresa: “è necessaria l’approvazione della Warner Bros.in possesso del trademark sulLucy alla BBC -.