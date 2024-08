Muore nello schianto a 53 anni il figlio passa per caso e riconosce la moto del padre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Santa Maria Degli Angeli (Perugia), 6 agosto 2024 – Altro sangue sulle strade umbre, ancora unciclista vittima di un incidente. Si tratta di un uomo di 53, Donato Di Lorenzo, originario del sud Italia, residente da qualche a Cannara, che ha perso la vitascontro con un’utilitaria, una Toyota Yaris, condotta da una donna; per il centauro sbalzato nell’urto dalla sua Ducati e finito rovinosamente sul marciapiedi non c’è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato alle 17.20 di ieri, 5 agosto, lungo via Protomartiri Francescani, all’altezza dell’area Puc. Subito è scattato l’allarme, con l’intervento della Polizia di Stato, della Polizia locale, dei Carabinieri, dell’ambulanza e dell’automedica del 118, ma per il conducente della, che viaggiava in direzione del centro cittadino, non c’era più nulla da fare.