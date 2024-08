Meloni | Andrò in vacanza con Andrea Per Ginevra e perché ci vogliamo bene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Dalle performance di governo al rapporto con la figliadi 7 anni, dalla separazione daGiambruno alle trasferte internazionali. La premier Giorgia, in una lunga intervista esclusiva al settimanale Chi, in edicola da domani, traccia un bilancio dei due anni a Palazzo Chigi. Linguaggio diretto, come è nel suo stile, non nega di essere stanca. “Il mio bilancio personale è che non avrei potuto fare di più. Tanto che quest’anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito. Quello politico è che stiamo risolvendo molti problemi, ma molti altri vanno ancora risolti” dice.mi chiede spesso ‘hai scelto questo lavooro?’ “La domanda più frequente che mi faè: ‘Mamma,hai scelto questo lavoro?’.