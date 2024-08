Marcellus Earlington chiude il roster dell’Avellino Basket

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa S.S. Avellinorende noto di aver trovato l’accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta statunitense. Nato a New York il 24 aprile del 2000, il giocatore americano è un’ala grande di 201 centimetri per 110 chilogrammi. Nella stagione 2023/2024 ha vissuto la sua prima esperienza da professionista rispondendo alla chiamata dell’Hapoel Afula, team della Winner League prima lega israeliana. Con l’Hapoel ha collezionato 28 presenze, un minutaggio di 30.3 minuti per gara nei quali ha prodotto 16.1 punti di media, il 63.5% ai liberi, il 49.8% da due, il 30.3% da tre punti e conquistando 6.0 rimbalzi di media.Prima di sbarcare in Israeleha frequentato il College. Con il St.