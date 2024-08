LIVE Canoa velocità Olimpiadi 2024 in DIRETTA | in corso la sessione di batterie Tacchini Casadei in semifinale nel C2 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 Il prossimo evento sarà ladidel K2 500 maschile, il cui via è previsto per le 11.30. 11.12 Si impone il Canada con il tempo di 1:54.16. Passa il turno anche la Spagna con il crono di 1:55.63. 11.10 Inizia la seconda batteria. 11.09 Tutto pronto per il via della seconda heat. 11.05 La lista di partenza della seconda batteria del C2 500 femminile. 2 Kazakistan 3 Moldavia 4 Spagna 5 Ungheria 6 Canada 7 Nigeria 11.02 Cina che rispetta i pronostici e si impone con il crono di 1:54.45. Seconda posizione per l’Ucraina a 1.33 dalle asiatiche. 11.01 Buono lo spunto della coppia cinese che passa al comando a metà gara, Polonia e Ucraina inseguono a stretto giro. 11.00 Inizia la prima batteria del C2 500 femminile. 10.58 Iniziano a schierarsi le sette imbarcazioni, fra poco il via della gara. 10.