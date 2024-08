Il segreto del Drago di Komodo | ecco perché ha un morso micidiale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) Aaron LeBlanc, docente di Bioscienze dentali al King’s College di Londra avrebbe rivelato ildeldi, ovvero il motivo per il quale questo rettile sia dotato di unletale. Un recente studio scientifico ha rivelato un aspetto molto interessante legato ai già ‘temibili’ Draghi di, rettili spesso paragonati ai dinosauri e in grado di lacerare qualsiasi tipo di carne. Oltre ad essere il rettile vivente più grande del Pianeta, ildipossiede unche non lascia scampo neanche ai bufali d’acqua, i bovini il quale peso supera anche i 450 kg. E se già la loro saliva possiede dei batteri che infettano la ferita sulla preda, questi grandi varani conservano unsvelato dagli scienziati.