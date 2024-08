Il salto all' indietro di Mattia Furlani giovanissima promessa dell' atletica italiana che ha un taglio di capelli in stile anni Ottanta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024)è l'incarnazione perfetta del "figlio d’arte". Con genitori ex atleti, il padre un saltatore in alto e la madre una velocista, il talento sembra essere una questione di famiglia. Tuttavia, non basta solo il DNA per raggiungere i verticio sport; servono anche impegno e dedizione. Così, grazie alla sua determinazione e al duro lavoro,si è già conquistato una medaglia d’argento ai Mondiali Indoor di Glasgow (2024) e agli Europei di Roma (2024), con tanto di record del mondo juniores (8.38 metri), mentre questa sera è atteso alla finale Olimpica diin lungo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma non sono solo le sue performance sportive a far brillare gli occhi di tutti gli italiani; il suo hair look distintivo gioca un ruolo fondamentale nel suo fascino, che non ci ha lasciato indifferenti.